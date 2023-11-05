Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Kasım 2023 12:45
Maaş artışları her ay yapılsa toplamayacak, çarpacaktık.

9,09

9,49

4,74

3,43

100 önce 109,09 olacaktı.

x+x.1,09=x(1+0.9)=1,09.x (Bir sayının yüzde 9 fazlası işte bu nedenle o sayının 1,09 katıdır)

Sonrasında 109,09un üzerine 109,09un yüzde 9,49unu ekleriz. 100ün değil 109,09un yüzde 9,49unu ekleriz. Neden toplama değil de çarpma yaparız sorusunun cevabı işte buradadır. Toplama yapanlar maaş sanki hep 100 lirada kalmış gibi hareket etmiş olmaktadır.

109,09un üzerine 109,09un yüzde 9,49u ekleyince 119,34e ulaşılır. (1,09*1,0949=1,1934)

Şimdi de 119,34ün üzerine 119,34ün yüzde 4,74ünü ekleriz ve 125e ulaşılır. (1,09*1,0949*1,0474=1,25)

125in üzerine 125in (100ün değil) yüzde 3,43ünü ekleriz ve böylece 129,28 rakamına ulaşılmış olur.

(1,09*1,0949*1,0474*1,0343=1,2928)

Basit toplama yapanlar her defasında 100ün yüzde 9,09unu, yüzde 9,49unu almış olmaktadır.

9,09+9,49+4,74+3,43=26,75 işte bu nedenle yanlıştır.


Kalet
Şube Müdürü
05 Kasım 2023 12:54

İlk maaşım 980 liraydı. Kümülatife karşı çıkanlara kalsak her defasında 980 lira üzerinden yüzdelik zam alacağız.

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