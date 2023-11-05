Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Kasım 2023 13:14
Adalet bakanlığı vekaleten görevlendirme

Çalıştığımız yerde iki İcra müdür yardımcısıyız ve icra müdürü kadrosu boş bu nedenle birinin icra müdürüne vekalet etmesi gerekiyor. Hangimizin müdür kadrosuna vekalet edeceğine neye göre karar verilir

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