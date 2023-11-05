Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


05 Kasım 2023 14:36
Sözleşme şartları ve Dr. Öğretim Üyesi

Arkadaşlar merhaba bildiğimiz gibi dr. öğretim üyeleri en fazla dört yıllığına sözleşmeli olarak atanıyorlar. Bu süre zarfında belirli sözleşme şartlarını yerine getirebilenlerle tekrar sözleşme yapılıyor. Benim merak ettiğim bu süre zarfında sözleşme şartlarını taşımayan dr. öğretim üyeleri direk atılıyor mu? Yaptığım araştırmalara göre burada üniversiteden üniversiteye keyfi uygulamalar var. Birde bu sözleşme şartları sürekli değişebiliyor. Değişikli olursa ilk sözleşmeyi sağlayan değişikliği sağlayamazsa ne olur? Bu konuda ayrıntılı bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Selamlar saygılar.

Değerlendirme sonucunda görev süresinin uzatılmasının uygun olup olmadığı Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından yazılı olarak belirtilir. Puan şartının sağlanamaması durumunda öğretim üyesinin görev süresi tek sefere mahsus olmak üzere bir (1) yıl uzatılabilir. Bu süre sonunda da gerekli koşulları sağlayamayan öğretim üyesinin görev süresi sonlandırılır.

Bu şekilde yönetmelikte açık hüküm varken üniversite bunu önemsemeden görev uzatımı yapabilir mi? Bazı akademisyenler yapar diyor. Ortalıkta net bir bilgi yok.

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