Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Kasım 2023 15:28
%50 zam olsa

14 günlük fark ve önlisans ortaöğretim maaş ne olur tam olarak

Çok Yazılan Konular

Ekim 3.43 açıklandı. Şimdiye kadar kesinleşen ne kadarEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuYüzde 55Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?2024 ocakta asgari ücret ne kadar olur?5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)Ocakta refah payı gelebilir

Sözlük

kaza yerinde toplanan insanlar 1 Performans Önemliliği 2 şarkı dinleyerek depresyona girmek 1 çok konuşan insanlar 1 Günaydın 1 anomali 2 İnadına ekmek banmak 1 earthcam tv 1 idal'e notlar 1 mustafa kemal atatürk 2

Son Haberler

İncirlik Hava Üssü'ne protesto girişimi polis müdahalesiyle engellendiSürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, trafik polisine çarptıGalatasaray'dan Süper Kupa hamlesi'Ordu karalahana çorbası' tescillendiBakan Koca'dan nakil açıklaması

Editörün Seçimi

Ekim 3.43 açıklandı. Şimdiye kadar kesinleşen ne kadarNeden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!