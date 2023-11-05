KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Kasım 2023 15:39
3. Merkezi alım

3. Merkezi hakkında duyumu olan var mı? Hangi bakanlıklar kaç kişilik alımlara çıkacak?

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