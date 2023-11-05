Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


05 Kasım 2023 16:32
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı

Merhabalar GSB de destek personeli olarak göreve başlayacağım açıköğretim tarım teknolojisi bölümünü okuyorum ve DGS ile mühendisliğe tamamlamak istiyorum kadro aldıktan sonra tarım bakanlığına mühendis olarak geçebilir miyim bunun için sınava girmem gerekir mi

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