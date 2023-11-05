KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Kasım 2023 16:39
2023/2 merkezi atama

Önlisans raylı sistemler makine teknolojisi mezunuyum.araliktaki merkezi atamada tekniker veya hat bakım memuru alımı olurmus sizce.bilgisi olan varmı

Çok Yazılan Konular

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.TPAO mülakatKültür ve Turizm Bakanlığı SonuçlarDHMİÖnlisans Makine MezunuElektrik TeknisyeniHarita teknikeri yüksek maaş veren kurumlar2024 KPSS 90+ Hedefi Olanlar Tek Başlık

Sözlük

dilan polat 1 kadınları tavlamanın 10 altın kuralı 1 vasilis petropoulos 1 şarkı dinleyerek depresyona girmek 1 yazarım 1 saç dökülmesi 2 Yönetim Beyanları 1 idal'e notlar 1 Performans Önemliliği 2 tetkik 1

Son Haberler

MSB: Silah kazası sonucunda Er Onur Özbek şehit olmuşturDepremde yıkılan İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandıGol yağmurundan kazanan çıkmadıHamburg Havalimanı'nda panik: Türk baba 4 yaşındaki kızını rehin aldıKurdeleyi erken kesti, Erdoğan'ın tepkisi yüzleri güldürdü

Editörün Seçimi

Ekim 3.43 açıklandı. Şimdiye kadar kesinleşen ne kadarNeden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!