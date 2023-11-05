Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Kasım 2023 16:58
yıllık izin
657 ebeyim. asm ile anlaştım hastaneden ayrılacagım kalan 6gün yıllık iznimi kurum bana vermiyor böyle bir hakları var mı

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