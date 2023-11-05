Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Kasım 2023 17:18
Üç Dört Ay Sadece Türkçe Dersi İşlensin

Açık uçlu sorularda öğrencilerin Türkçeyi doğru kullanamama sorunu ve soruları cevaplama konusunda sıkıntıları yaşadıklarını gördünüz, bazılarımız önceden de şahit olmuştu.

Bu sorunun hallolması lazım. Bilmem kaç tane ders çeşidi görmek bir işe yaramıyor. Önce okunan metni anlama ve bilgilerini kağıda dökme işinin oturtulması gerekiyor. Tüm öğretmenler de bu işte istihdam edilsin.

Radikal tedbir alınması gerekiyor. Müfredatlarda buna dikkat edilmeli.

Bir işi düzelteceğiz derken ortadan giriş yapılıyor, sonra bir iki sene sonra vazgeçiliyor. Sorun ortada değil, ilk düğmede. İlk düğmeyi ilikleyeceklerin eline verilen ve uymak zorunda oldukları kılavuz ise doğru iliklemeye mani maddeleri içeriyor.

İtirazlar olacaksa da soruna tekrar dikkat çekmek için böyle bir başlık açtım.


difficulties
Şube Müdürü
05 Kasım 2023 17:47

bu sorunun çözümü basit. yalnız aşağılara bakmak lazım. ses temelli cümle yöntemi garabetinden derhal vazgeçilmeli. okul önceleri konuşma odaklı sisteme geçmeli. okumayı öğrenemeyen yarım yamalak okuyan çocuklar istisnasız sınıfta kalmalı.

ama kimsenin amacı eğitimi düzeltmek değil kontrol edilebilir az düşünen okuduğunu anlamayan yığınlar oluşturmak. havanda su dövüyoruz biz konuşarak.

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