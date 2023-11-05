Üç Dört Ay Sadece Türkçe Dersi İşlensin

Açık uçlu sorularda öğrencilerin Türkçeyi doğru kullanamama sorunu ve soruları cevaplama konusunda sıkıntıları yaşadıklarını gördünüz, bazılarımız önceden de şahit olmuştu.

Bu sorunun hallolması lazım. Bilmem kaç tane ders çeşidi görmek bir işe yaramıyor. Önce okunan metni anlama ve bilgilerini kağıda dökme işinin oturtulması gerekiyor. Tüm öğretmenler de bu işte istihdam edilsin.

Radikal tedbir alınması gerekiyor. Müfredatlarda buna dikkat edilmeli.

Bir işi düzelteceğiz derken ortadan giriş yapılıyor, sonra bir iki sene sonra vazgeçiliyor. Sorun ortada değil, ilk düğmede. İlk düğmeyi ilikleyeceklerin eline verilen ve uymak zorunda oldukları kılavuz ise doğru iliklemeye mani maddeleri içeriyor.

İtirazlar olacaksa da soruna tekrar dikkat çekmek için böyle bir başlık açtım.