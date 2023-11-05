Araç kullanmak istemiyorum

Hayatımda hiç Manuel araba kullanmadım, kendime güvenmiyorum kullanmak da istemiyorum ama çalıştığım yerde ehliyetim olduğu için öğrenmem konusunda ufak bi baskı yapılıyor nasıl sıyrılırım bu işin içinden

Hayatımda hiç Manuel araba kullanmadım, kendime güvenmiyorum kullanmak da istemiyorum ama çalıştığım yerde ehliyetim olduğu için öğrenmem konusunda ufak bi baskı yapılıyor nasıl sıyrılırım bu işin içinden