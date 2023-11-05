Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Kasım 2023 17:27
Araç kullanmak istemiyorum
Hayatımda hiç Manuel araba kullanmadım, kendime güvenmiyorum kullanmak da istemiyorum ama çalıştığım yerde ehliyetim olduğu için öğrenmem konusunda ufak bi baskı yapılıyor nasıl sıyrılırım bu işin içinden

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
05 Kasım 2023 17:31
madem öyle saçma sapan sürersin sürekli istop ettirirsin o zaman sana sürdürmekten vazgeçler

Fatiiii
Aday Memur
05 Kasım 2023 17:48
şu teşkilat nerden nereye geldi. kimi canını ortaya koyuyor kimi de araba kullanmaktan aciz. öteki asalak kendi çapında taktik vermiş. PES GERÇEKTEN PES

Robokop34
Aday Memur
05 Kasım 2023 17:51
Canını ortaya koymakla araba sürmenin ne alakası var. Kaza yaparsam masrafları ben ödeyeceğim çocuğumun ailemin rızkını neden veriyorum veya parayı soruşturmayı da geçtim devletin malına zarar vermek istemiyorum belki?
Fatiiii, 2 saat önce
şu teşkilat nerden nereye geldi. kimi canını ortaya koyuyor kimi de araba kullanmaktan aciz. öteki asalak kendi çapında taktik vermiş. PES GERÇEKTEN PES

Robokop34
Aday Memur
05 Kasım 2023 17:54
Mesele can ortaya koymaksa vatan millet sevgisiyse kimse bunu sorgulayamaz. Bilmediğim için kendime güvenmediğimi söyledim kaza yapıp masum bi vatandaşa zarar versem devletin aracına zarar versem daha mı iyi olacak
Fatiiii, 2 saat önce
şu teşkilat nerden nereye geldi. kimi canını ortaya koyuyor kimi de araba kullanmaktan aciz. öteki asalak kendi çapında taktik vermiş. PES GERÇEKTEN PES

garagolcu
Aday Memur
05 Kasım 2023 18:21
ay çozcuğun karın üzülmesin bi Enayi bulunur 12 saat sürecek. sen polis okulunda araç tahliye dersi falan almadımı amann her neyse oğlum kısaca desene bana akıl verdiler söförlğk olmazsa dışarda çalışmazsıb
Robokop34, 2 saat önce
Canını ortaya koymakla araba sürmenin ne alakası var. Kaza yaparsam masrafları ben ödeyeceğim çocuğumun ailemin rızkını neden veriyorum veya parayı soruşturmayı da geçtim devletin malına zarar vermek istemiyorum belki?

garagolcu
Aday Memur
05 Kasım 2023 18:22
o zaman sürmesini öğreneceksin oğlum yanındaki adamla kaza yaptığında hastaneye gitmenix gerektiğinde ords mal gibi beklixdkmisin vatan sevgini yesinler senin yeterki internet paketin bitmesin
Robokop34, 2 saat önce
Mesele can ortaya koymaksa vatan millet sevgisiyse kimse bunu sorgulayamaz. Bilmediğim için kendime güvenmediğimi söyledim kaza yapıp masum bi vatandaşa zarar versem devletin aracına zarar versem daha mı iyi olacak

Robokop34
Aday Memur
05 Kasım 2023 18:31
Hayatımda büroda veya kapalı kulübede çalışmadım öyle bi gayem de yok meslek hayatım dışarıda geçti. Belki bana araç tahliye dersi vermediler ama sana da ''OĞLUM'' diye hitap edenlee saygı ve terbiye vermemiş üslubundan anlaşıldığı üzere
garagolcu, 1 saat önce
ay çozcuğun karın üzülmesin bi Enayi bulunur 12 saat sürecek. sen polis okulunda araç tahliye dersi falan almadımı amann her neyse oğlum kısaca desene bana akıl verdiler söförlğk olmazsa dışarda çalışmazsıb

Android60
Genel Müdür
05 Kasım 2023 18:59

Dostum genel müdürlüğe yazdım. Hemen sana son model otomatik dizel bir araç yollayacaklar. Ya bu arkadası neden Manuel arabalar ile yoruyorsunuz dedim. Valla haberimiz yoktu keşke daha önce haber verseydi arkadaş dediler. Bende arkadaş çok vakur olduğu için bunu dillendirememiş dedim. Otomatik araç ve artı şöfor de isterse oda olurmuş


garagolcu
Aday Memur
05 Kasım 2023 19:02
oğlum dışarda ne iş yaptın sen zabıta falanmıydın :) kapalı kulübe ney amk fjhkgkgh oğlum senin hayatta kalmana teccrübelerin bilgi becerilerin sebeptir senin gibi cici çocukları üzetler
Robokop34, 1 saat önce
Hayatımda büroda veya kapalı kulübede çalışmadım öyle bi gayem de yok meslek hayatım dışarıda geçti. Belki bana araç tahliye dersi vermediler ama sana da ''OĞLUM'' diye hitap edenlee saygı ve terbiye vermemiş üslubundan anlaşıldığı üzere
Toplam 9 mesaj

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