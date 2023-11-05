Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


05 Kasım 2023 18:17
Sürekli işçi memur ?

Merhaba arkadaşlar kültür ve turizm bakanlığına bağlı uludağ alan başkanlığına sürekli işçi kadrosunda büro görevlisi memur olarak atandım. Bu durumda ne gibi haklara sahip olunur?ikramiye maaş durumu nasıl ? Kurumun artıları ve eksileri ne acaba bilgilendirirseniz çok memnun olurum

Çok Yazılan Konular

Sürekli işçi alımı ve tayin/maaş/merkezi atamaSürekli işçi hakkında

Sözlük

merzifonlu kara mustafa paşa 3 İç Kontrol 1 earthcam tv 1 kendine şarkı hediye etmek 1 kaza yerinde toplanan insanlar 1 Analitik Prosedürler 1 esrar 1 vasilis petropoulos 1 Çorap sorunu 1 Bi Mola kadar Sözlüğün Tutmaması 2

Son Haberler

MSB: Silah kazası sonucunda Er Onur Özbek şehit olmuşturDepremde yıkılan İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandıGol yağmurundan kazanan çıkmadıHamburg Havalimanı'nda panik: Türk baba 4 yaşındaki kızını rehin aldıKurdeleyi erken kesti, Erdoğan'ın tepkisi yüzleri güldürdü

Editörün Seçimi

Ekim 3.43 açıklandı. Şimdiye kadar kesinleşen ne kadarNeden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!