Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Kasım 2023 19:05
Kadroludan Sözleşmeliye İstifa Süreci

Merhaba, sözleşmeli personelken çıkan kanunla kadroya geçtim. Şimdi farklı bir sözleşmeli personel alımına başvuracağım. Halen kadrolu olarak çalışmaktayım. Sözleşmeli personel başvuru formunda çalışılan kurumlar kısmında ayrılış tarihi yer alıyor. Ben başvuru yaptıktan kısa bir süre sonra istifa edeceğim sözleşme imzalama aşamasına gelene kadar çok büyük ihtimal istifa sürecim tamamlanmış olur ancak ayrılma tarihi yazan kısma ne yazmalıyım? Daha önce başvuru yapanlar ne yazdılar? Teşekkürler.

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