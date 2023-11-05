Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Kasım 2023 20:00
Çankırı Polis Lojmani
merhaba Çankırı'da polis lojmanı var mı ? var ise ne durumda eski mi yoksa yeni mi yapıldı. şimdiden teşekkürler

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