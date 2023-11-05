Çankırı Polis Lojmani

merhaba Çankırı'da polis lojmanı var mı ? var ise ne durumda eski mi yoksa yeni mi yapıldı. şimdiden teşekkürler

merhaba Çankırı'da polis lojmanı var mı ? var ise ne durumda eski mi yoksa yeni mi yapıldı. şimdiden teşekkürler