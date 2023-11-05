KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Kasım 2023 20:51
Kpss lisans kitapları kitapbasi 50 TL satılıktır

Lisans b grubu kpss kitapları satılıktır.544 9475587 watsaptan ulaşabilirsiniz.aramayin lütfen.calisiyorum.mesaj atarsanız sevinirim

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Gsb yedekNecmettin Erbakan ÜniversitesiMühendis alımı yapması beklenen kurumlar1500 Kişilik Ticaret Bakanlığı Alımı Şimdiden İİBF Hayırlı Olsunİletişim Başkanlığı için3. Merkezi alımKamuda İşçi İken 4B Sözleşmeli Olarak Atananın Kıdem Tazminatı DurumuBilgisayar Mühendisleri - KPSS 2022

Sözlük

maraton 1 Analitik Prosedürler 1 Dış Teyit 1 kadınların doğrama tahtasını musluk arkasına koyma zorunluluğu 1 earthcam tv 1 kadınları tavlamanın 10 altın kuralı 1 ruh ve beden ilişkisi 1 Çorap sorunu 1 tetkik 1 hepinizden nefret ediyorum ama tek başımayken canım sıkılıyo 2

Son Haberler

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK için aday başvuruları tamamlandıGoogle doları yine 24 TL'ye düşürdüAntalyaspor 3-2 Beşiktaş (Maç sonucu)Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: Türkiye Fiyasko FederasyonuAğrı'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Editörün Seçimi

Ekim 3.43 açıklandı. Şimdiye kadar kesinleşen ne kadarNeden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!