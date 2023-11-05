Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Kasım 2023 20:58
katiplikten adli sicil memurluğuna geçiş
mrb arkadaşlar adli sicil ( veri giriş memurluğu) nasıl çalışma şartları maaşları katiplikle aynı mı katip olarak çalışıyorum adli sicil memurluğuna geçiş yapak istiyorum bu konuda bilgisi olan var mı

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