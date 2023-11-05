katiplikten adli sicil memurluğuna geçiş

mrb arkadaşlar adli sicil ( veri giriş memurluğu) nasıl çalışma şartları maaşları katiplikle aynı mı katip olarak çalışıyorum adli sicil memurluğuna geçiş yapak istiyorum bu konuda bilgisi olan var mı

mrb arkadaşlar adli sicil ( veri giriş memurluğu) nasıl çalışma şartları maaşları katiplikle aynı mı katip olarak çalışıyorum adli sicil memurluğuna geçiş yapak istiyorum bu konuda bilgisi olan var mı