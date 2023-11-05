Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Kasım 2023 21:12
Müdür yardımcısı

Merhabalar, ortaokul bünyesine idareci olarak atanan okul öncesi öğretmeni var mı

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