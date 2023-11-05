Özgür Özel

Kimi çevrelerce kazanan İmamoğlu oldu.
Şahsımda kemali devirme kongresinden çıkan sonucu ilk kez merak etmiştir. Yenilenme ihtimali var gibi.
Ne olursa olsun iktidar olmaları zor.
Başkanlık seçimi ile avunan chp nin iktidar şansı yok.
Söylem değişikliği olmadığı gibi kazanınca Bülent Eceviti ziyaret etmesi de anlamlı
Lider değişimini isteyen Ekrem İmamoğlu istediği Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok yakın
2024 yerel seçimleri sonrası yeniden bir kongre olması muhtemel
Ekrem İmamoğlu İyi partinin desteğini alır.
Chp muhtemelen değişim deyip Meralle yine bir araya gelecektir.
İp nin desteğini almak için Kemal feda edildi.
Sadece ip değil aynı zamanda milliyetçi partileri de kendilerine çekecekler.
zp ve diğer az seçmenli partilerde özgür özelden yana olacaktır.
cumhurdan da gelen olacaktır.
Kimi çevrelerce kazanan İmamoğlu oldu.
Şahsımda kemali devirme kongresinden çıkan sonucu ilk kez merak etmiştir. Yenilenme ihtimali var gibi.
Ne olursa olsun iktidar olmaları zor.
Başkanlık seçimi ile avunan chp nin iktidar şansı yok.
Söylem değişikliği olmadığı gibi kazanınca Bülent Eceviti ziyaret etmesi de anlamlı
Lider değişimini isteyen Ekrem İmamoğlu istediği Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok yakın
2024 yerel seçimleri sonrası yeniden bir kongre olması muhtemel
Ekrem İmamoğlu İyi partinin desteğini alır.
Chp muhtemelen değişim deyip Meralle yine bir araya gelecektir.
İp nin desteğini almak için Kemal feda edildi.
Sadece ip değil aynı zamanda milliyetçi partileri de kendilerine çekecekler.
zp ve diğer az seçmenli partilerde özgür özelden yana olacaktır.
cumhurdan da gelen olacaktır.