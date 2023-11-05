Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


05 Kasım 2023 21:39
Özgür Özel

Cumhuriyet Halk Partisi yeni genel başkanını seçti.

Kemal beyin adaylığı ile Özgür Özel in rakip olması sonucunda kaybeden Kemal bey oldu.

Farklı kazanan Özgür Özel Manisalı eczacıdır. Fakülte mezunudur.

Manisa vekili oldu. Belediye başkanlığı seçimlerinde başarısız oldu.

2023 seçimlerinde yaşanan hezimet sonucunda bayrak açan Özgür Özel delegelerin oyuyla kazandı.

Almanca ve İngilizce bilmektedir.


sahip35
Müsteşar
05 Kasım 2023 21:48

Kimi çevrelerce kazanan İmamoğlu oldu.

Şahsımda kemali devirme kongresinden çıkan sonucu ilk kez merak etmiştir. Yenilenme ihtimali var gibi.

Ne olursa olsun iktidar olmaları zor.

Başkanlık seçimi ile avunan chp nin iktidar şansı yok.

Söylem değişikliği olmadığı gibi kazanınca Bülent Eceviti ziyaret etmesi de anlamlı

Lider değişimini isteyen Ekrem İmamoğlu istediği Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok yakın

2024 yerel seçimleri sonrası yeniden bir kongre olması muhtemel

Ekrem İmamoğlu İyi partinin desteğini alır.

Chp muhtemelen değişim deyip Meralle yine bir araya gelecektir.

İp nin desteğini almak için Kemal feda edildi.

Sadece ip değil aynı zamanda milliyetçi partileri de kendilerine çekecekler.

zp ve diğer az seçmenli partilerde özgür özelden yana olacaktır.

cumhurdan da gelen olacaktır.

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