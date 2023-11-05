Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Kasım 2023 21:58
Kurumlar arası geçiş
lise mezunu iken Katip oldum meslekte de lisans bitirdim. kurumlar arası geçiş yapabilir miyim

Yılmaz TunaKahveci
Aday Memur
05 Kasım 2023 22:17

Kadrolu memur isen kurumlar arası nakil geciş yaparsin

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