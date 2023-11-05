Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Kasım 2023 22:09
yeni zamdq refah payı çıkarılacak mi ?
gelen zam oranı tüm maaşa mi eklenecek yoksa refah payı olan 8.000 çıkarılıp öyle mi zam oranı carpilacak ?

Tekniker48
Aday Memur
05 Kasım 2023 22:12
artık bir saçmalamayın ya çıkarılmayacak kaç konu açıldı bunun üzerine

Ayın15i
Aday Memur
05 Kasım 2023 22:13
hergun onlarca konu açılıyor, bu konu aclimissa bile aşağıda kalmış demek ki. önceki konulara baktım kardeşim goremedigim için yazdım. Hakkını helal et rahatsız ettim.
Tekniker48, 21 dk. önce
artık bir saçmalamayın ya çıkarılmayacak kaç konu açıldı bunun üzerine

Tekniker48
Aday Memur
05 Kasım 2023 22:14
Ben birileri dalga geçiyor sandım bunu gerçekten bilmeyerek sorduysanız siz kusura bakmayın

Ayın15i
Aday Memur
05 Kasım 2023 22:15
sorun değil, iyi geceler.
Tekniker48, 19 dk. önce
Ben birileri dalga geçiyor sandım bunu gerçekten bilmeyerek sorduysanız siz kusura bakmayın
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