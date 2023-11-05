Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Kasım 2023 22:12
Saglık bakanlığı kurumlar arasi naklen atama yapsın

Saglık bakanlığı en son 2016 Yılı 2.Dönem Kurumlar Arası Naklen Atama yapmıştır ve daha kurumlar arası geciş nakli yapmıyor biz saglık bakanligi kurumlar arası naklen atama artık yapsın istiyoruz ve her memurun kurumlar arası nakil hakkı kullanma hakkı vardır ve saglık bakanlığından bu isteğimizi boş a çıkarmamalı cunku her memur nerde çalışmak istiyorsa orda çalışma hakkı vardır şuan memur saglık bakanligi tercih ediyor ama saglık bakanlığı bunu görmezden geliyor ayrıca şirketten mevsimlik adam alıyor ama diğer kurumlardan memur almıyor suan saglık bakanligi kurumlar arası gecis nakil atama talebimizi iletiyoruz en kisa surede kurumlar arasi naklen atama yapılmasını arz ve talep ederim

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