Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


05 Kasım 2023 23:26
Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.

Hayırlı uğurlu olsun.kurultay yapıldı.delegasyon özgür özel dedi.


gazanya
Şube Müdürü
05 Kasım 2023 23:27

Buda demektir ki turkiyede yeni bir dönem başladı.


gazanya
Şube Müdürü
05 Kasım 2023 23:28

Kemal bey de kazansaydı benim için farketmezdi.onemli olan turkiyenin evet demesi.


gazanya
Şube Müdürü
05 Kasım 2023 23:30

Kavga,çekişme olmadan kurultay yapıldı.medeni insanlara yakıdansa budur.hayirli olsun yeniden.

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