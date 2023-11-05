Memurun engelli çocuğu için hafta içinde fizik tedavi izni.

merhaba arkadaşlar benim engelli oğlum var. oğlum hafta içi nerdeyse her gün fizik tedavi alması lazım. eşim yetişemiyor oda çalışıyor. benim sormak istediğim haftanin 1 günü tedavi için izin alabiliyor muyuz? çünkü tsk da bu şekilde bir izin mevcut . 657 de bulamadim. sadcee 10 gün mazeret izni var onu kullanabiliyorum şu anlık. dayanak olursa bu şekilde çocuğumu en azından 1 gün ben götürmek istiyorum tedaviye .

merhaba arkadaşlar benim engelli oğlum var. oğlum hafta içi nerdeyse her gün fizik tedavi alması lazım. eşim yetişemiyor oda çalışıyor. benim sormak istediğim haftanin 1 günü tedavi için izin alabiliyor muyuz? çünkü tsk da bu şekilde bir izin mevcut . 657 de bulamadim. sadcee 10 gün mazeret izni var onu kullanabiliyorum şu anlık. dayanak olursa bu şekilde çocuğumu en azından 1 gün ben götürmek istiyorum tedaviye .