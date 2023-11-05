Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


05 Kasım 2023 23:46
Memurun engelli çocuğu için hafta içinde fizik tedavi izni.
merhaba arkadaşlar benim engelli oğlum var. oğlum hafta içi nerdeyse her gün fizik tedavi alması lazım. eşim yetişemiyor oda çalışıyor. benim sormak istediğim haftanin 1 günü tedavi için izin alabiliyor muyuz? çünkü tsk da bu şekilde bir izin mevcut . 657 de bulamadim. sadcee 10 gün mazeret izni var onu kullanabiliyorum şu anlık. dayanak olursa bu şekilde çocuğumu en azından 1 gün ben götürmek istiyorum tedaviye .

memur033
Memur
06 Kasım 2023 00:08
Bulunduğunuz kurumda hastane izni yada saatlik izin vardır hocam hastane izninide kendiniz ve 1 derece yakınlarınıza refekatci olarak bulunmak için kullanabilirsiniz
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