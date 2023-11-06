Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Kasım 2023 00:28
Promosyon Ücreti

Merhaba arkadaşlar bulunduğum mebin ocak ayında promosyon anlaşması var herkes uçuk kaçık meblağlar konuşuyor 30 bin olur diyenler var ama ben hiç inanmıyorum..Yakın zamanda promosyon alan var mı? Varsa ne kadar aldınız?


Diagne38
Şef
06 Kasım 2023 01:01
30 bin uçuk rakam mı?
Toplam 1 mesaj

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