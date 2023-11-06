Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


06 Kasım 2023 01:24
KURUM DEĞİŞTİRME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Genclik ve spor bakanlığında güvenlik olarak bu sene basliyacam. Harita teknikeriyim ayriyetten de muhendislikte son sınıfım. Teknikerlik veya muhendislik kadrosuna geçiş yapabilir miyim ? Ya da bakanlik değiştirip kendi bolumum ile geçebilir miyim ? Yoksa sadece burada guvenlik olarak mı kalırım ?

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