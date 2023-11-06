Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Kasım 2023 01:32
E-İmza
Trafik branşında olup e-imzaya geçenler var mi acaba? Bana kart ve usb verdiler ama hala geçilip geçilmedigini soylemediler. E-imza ile tam olarak neler yapiliyor.Bilgilendirirseniz sevinirim

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