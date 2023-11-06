Trafik branşında olup e-imzaya geçenler var mi acaba? Bana kart ve usb verdiler ama hala geçilip geçilmedigini soylemediler. E-imza ile tam olarak neler yapiliyor.Bilgilendirirseniz sevinirim

Trafik branşında olup e-imzaya geçenler var mi acaba? Bana kart ve usb verdiler ama hala geçilip geçilmedigini soylemediler. E-imza ile tam olarak neler yapiliyor.Bilgilendirirseniz sevinirim