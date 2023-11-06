Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Kasım 2023 01:33
4b atanma

4bden istifa etmıstım uni hastanelerı 4b cezasını onemsemeyenler varmış bı sıkıntı yasar mıyım 1 yılım dolmadı bı bakanlıkta kadroluyum ama ailesel durumlar var tam bır yıl mı olmalı bılen var mı. Unı atamayı kabul ederse atanılmalı mı son carem olabilir eve donmek ıcın

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