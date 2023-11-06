4/A ve 4/B hizmet birleştirme

merhaba ben 5 ay önce 4/b li olarak bir bakanlığa atandım. onun öncesinde bir hukuk firmasında çalışıyordum. ve sigortam 4/a üzerinden yatıyordu. şimdi sorum şu; hizmet birleştirme yapmalımıyım, yapabilir miyim ve yapmam gerekiyorsa nasıl yaparım? bilgisi olan arkadaşlar dönüş sağlarsa sevinirim. ( çünkü bankaya vereceğim hizmet dökümü tespitinde hala sadece 4a kaydı gözüküyor)

merhaba ben 5 ay önce 4/b li olarak bir bakanlığa atandım. onun öncesinde bir hukuk firmasında çalışıyordum. ve sigortam 4/a üzerinden yatıyordu. şimdi sorum şu; hizmet birleştirme yapmalımıyım, yapabilir miyim ve yapmam gerekiyorsa nasıl yaparım? bilgisi olan arkadaşlar dönüş sağlarsa sevinirim. ( çünkü bankaya vereceğim hizmet dökümü tespitinde hala sadece 4a kaydı gözüküyor)