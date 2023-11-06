Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Kasım 2023 08:59
4/A ve 4/B hizmet birleştirme
merhaba ben 5 ay önce 4/b li olarak bir bakanlığa atandım. onun öncesinde bir hukuk firmasında çalışıyordum. ve sigortam 4/a üzerinden yatıyordu. şimdi sorum şu; hizmet birleştirme yapmalımıyım, yapabilir miyim ve yapmam gerekiyorsa nasıl yaparım? bilgisi olan arkadaşlar dönüş sağlarsa sevinirim. ( çünkü bankaya vereceğim hizmet dökümü tespitinde hala sadece 4a kaydı gözüküyor)

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