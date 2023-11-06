Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Kasım 2023 09:07
20 yıl üstünde hizmeti olup geçen yıl uzmanlığı yakalayabilenlerİ 2023 ÜN 24 kasımında BAŞÖĞRETMENLİ

evet gün yaklaşıyor sizce durum ne olacak arkadaşlar .2006 dan 2022 ye mağdur olan ekip bu sefer görülür inşallah.

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