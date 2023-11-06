Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Kasım 2023 09:32

Alım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?

Bu ankete 2 saat 44 dakikada, 13 kişi oy kullandı


Prettyhatun
06 Kasım 2023 10:20

Bu konuyu açmamın sebebi şu, evet herşeyin fiyatı günden güne artıyor ancak hafta sonu bir teknoloji mağazasına girdim adım atıcak yer yoktu. Kasada yarım saat sıra bekledim. Yine aynı şekilde başka mağazalar dolu, online alışverişler çok fazla, demem o ki gözümle gördüğüm bir alışveriş bolluğu var bu durumda fikrinizi merak ettim


Katre52
Şube Müdürü
06 Kasım 2023 10:43

dolar kuru yükseliyor bu yüzden insanlar sabit taksitle borçlanarak taleplerini öne çekiyor.

Prettyhatun, 2 saat önce

Bu konuyu açmamın sebebi şu, evet herşeyin fiyatı günden güne artıyor ancak hafta sonu bir teknoloji mağazasına girdim adım atıcak yer yoktu. Kasada yarım saat sıra bekledim. Yine aynı şekilde başka mağazalar dolu, online alışverişler çok fazla, demem o ki gözümle gördüğüm bir alışveriş bolluğu var bu durumda fikrinizi merak ettim


srvngrc
Şube Müdürü
06 Kasım 2023 10:48

Bunun açıklaması çok basit. Enflasyonist ortamlarda insanlar genellikle paralarını biriktirmezler. Harcama eğilimi daha fazladır. Çünkü yapılan birikimin değeri günden güne düşer. Bugün 15.000 lira olan telefonu 1 sene sonra 30.000 liraya alabildiğiniz bir ortamda paranızı biriktirir misiniz? Faize koysanız o para 1 sene sonra 20.000 lira civarında olacak.

Tam tersine insanlar ceplerinde olmayan paraları bile kredi çekerek, taksit yaparak falan harcamaya başladı.

Hükümet de bu işin böyle yürümeyeceğini görünce faizleri artırmaya başladılar. Kredi muslukları kısıldı. Taksit imkanları azaltıldı. Böylece insanları para harcamaktan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ama tabi insanlar hala iyileşmeye inanmıyor. O yüzden herkes cebindekini harcıyor bir şekilde.

Yani gördüğünüz kalabalığın sebebi alım gücünün artmış olması değil insanların bugün borçla harçla da olsa alabileceği şeyleri yarın hiçbir şekilde alamayacaklarını düşünmesi.

Prettyhatun, 2 saat önce

Bu konuyu açmamın sebebi şu, evet herşeyin fiyatı günden güne artıyor ancak hafta sonu bir teknoloji mağazasına girdim adım atıcak yer yoktu. Kasada yarım saat sıra bekledim. Yine aynı şekilde başka mağazalar dolu, online alışverişler çok fazla, demem o ki gözümle gördüğüm bir alışveriş bolluğu var bu durumda fikrinizi merak ettim


fakir.adam
Şube Müdürü
06 Kasım 2023 11:14

hiç değişmedi. o zamanda ev araba alamıyordum yine alamıyorum çok şükür.


r.diyojen
Daire Başkanı
06 Kasım 2023 11:26

Elbette azaldı, bunu anlamak için her ürün üzerinden maaş/fiyat karşılaştırması yapılabilir. Memur maaşlarının paranın alabileceği mal/hizmetlerin %99.9'unun karşısında eridiğini gözlemleyebiliriz.

Teknoloji marketlerinde ki yoğunluğun sebebiyse tam olarak enflasyonun kendisidir. Bilgisiyar/telefon v.s. artık istek değil, ihtiyaç. Ve insanlar bu ihtiyaçlarını dolar kuru artmadan, fiyatlar yükselmeden borçlanarak alıyorlar. Çünkü bugün almadıkları bir ürüne daha sonra daha çok bedel ödemeleri gerekecek. Maaşların enflasyon karşısında her gün eridiği bir ortamda gayet mantıklı bir fikir.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ekim 3.43 açıklandı. Şimdiye kadar kesinleşen ne kadar2023 Ekim maaşlarımızı yazalımDerece kademe ilerleme hesaplanması ( yardimci olabilirseniz memnun olurum. )Kamu işçisi ne kadar zam alacak.Ovp yüzde 61.25 oldu2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?%50 zam olsa1.20 faizle konut kredisi2023 kasım ayı enflasyonu4/A ve 4/B hizmet birleştirme

Sözlük

İnadına ekmek banmak 1 pusula 1 idal'e notlar 1 tetkik 1 Denetim Kanıtı 1 kendisi himmete muhtaç bir dede 2 yazarım 1 hamza hamzaoğlu'nun gs de uzun süre kalma durumu 1 hayata dair iç burkan detaylar 1 teratom 1

Son Haberler

DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandıBankadan Müjde! %0.99 Faizli Kredi!Görüntüler ortaya çıktı...Danışman'dan Kılıçdaroğlu'na 'çekilemezsin, izin vermiyorum' tepkisiBakan Yumaklı: Ekimde 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdikYapılan araştırmaya göre 'en başarılı' on belediye başkanı

Editörün Seçimi

2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi Andorid mi IOS muEkim 3.43 açıklandı. Şimdiye kadar kesinleşen ne kadar