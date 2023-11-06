Alım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?

Bunun açıklaması çok basit. Enflasyonist ortamlarda insanlar genellikle paralarını biriktirmezler. Harcama eğilimi daha fazladır. Çünkü yapılan birikimin değeri günden güne düşer. Bugün 15.000 lira olan telefonu 1 sene sonra 30.000 liraya alabildiğiniz bir ortamda paranızı biriktirir misiniz? Faize koysanız o para 1 sene sonra 20.000 lira civarında olacak.

Tam tersine insanlar ceplerinde olmayan paraları bile kredi çekerek, taksit yaparak falan harcamaya başladı.

Hükümet de bu işin böyle yürümeyeceğini görünce faizleri artırmaya başladılar. Kredi muslukları kısıldı. Taksit imkanları azaltıldı. Böylece insanları para harcamaktan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ama tabi insanlar hala iyileşmeye inanmıyor. O yüzden herkes cebindekini harcıyor bir şekilde.

Yani gördüğünüz kalabalığın sebebi alım gücünün artmış olması değil insanların bugün borçla harçla da olsa alabileceği şeyleri yarın hiçbir şekilde alamayacaklarını düşünmesi.