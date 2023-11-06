Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


06 Kasım 2023 09:46
Görevlendirme ile geçen süre tamamlamak zorunda olduğun 1 yıldan sayılır mı?

merhabalar eş durumu için 1 yılımı tamamlayıp nakil isteyeceğim merak ettiğim şey bu 1 senemi görevlendirme istediğim kurumda tamamlayabilir miyim? bilgisi olup paylaşacak olan varsa çok memnun olurum.

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