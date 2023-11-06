Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Kasım 2023 09:55
MEB Görevde Yükselme Atama Kılavuzu!!!

Sınavın üzerinden 4 ay geçmiş ortada ne atama kılavuzu var ne de bir takvim. Bu mebteki yöneticileri Allah bildiği gibi etsin ne deyim. Öğretmenlere gelince şapur şupur bize gelince yarabbi şükür.


2ven
Aday Memur
06 Kasım 2023 10:26

Adamlar bizi küçük görüyor, bizim hakkımızı haktan saymıyor. Adamların umurunda bile değil, bu sınava girenler özellikle şef-memur seviyesinde girenler bayram bile yapmadı 5 haftada sınava hazırlanmaya çalıştı. Üstelik anormal zor bir sınavdı, başarı oranı %8 civarında. Bu kadar zor süreçten geçen adamlar birde bunların keyfini bekliyor.

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