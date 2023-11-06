KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Kasım 2023 10:13
Dsi arazi ucretini muhendislere aylik mi veriyor veya ne zamanlar yatiriyor bilgisi olan varmi.

DSİ ARAZİ ÜCRETİNİ MÜHENDİSLERE AYLIK MI VERİYOR VEYA NE ZAMANLAR YATIRIYOR BİLGİSİ OLAN VARMI.


memur06adayadayi
Aday Memur
06 Kasım 2023 11:27

DSİ çalışan yokmu

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