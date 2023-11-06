Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Kasım 2023 10:44
Polsan Yönetimi Değişti

4 Kasım 2023 cumartesi günü yapılan olağanüstü genel kurul neticesinde Polsan Yönetim kurulu ve denetim kurulu yeniden belirlendi.

Eski Yönetim Kurulu

Ahmet Oğan

Resul Holoğlu

Adem Çakıcı

Servet Yılmaz

Ahmet Şengün

Zafer Aktaş

Hasan Yiğit

Erdal Çetinkaya

Ali İhsan Sarıyılmaz

Yeni Yönetim Kurulu

Adem Çakıcı (Emniyet Gn. Md. Yardımcısı)

Mustafa Çalışkan (Emniyet Gn. Md. Yardımcısı)

Maksut Yüksek (1.Sınıf Emniyet Md. / Güvenlik Daire Başkanı)

Tuncay Ankara (1.Sınıf Emniyet Md./ Kriminal Daire Başkanı)

Engin Dinç (1.Sınıf Emniyet Md. / Ankara İl Emniyet Md.)

Olgun Altuntaş (1.Sınıf Emniyet Md.)

Seylan Demir (1.Sınıf Emniyed Md. / Strateji Geliştirme Daire Başkanı)

Hakan Türkmen (1.Sınıf Emniyet Md. / Destek Hizmetleri Daire Başkanı)

Zafer Aktaş (1.Sınıf Emniyet Md. / İstanbul İl Emniyet Müdürü)

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