Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Kasım 2023 11:04
Göz Hastalıkları D dilimi Rapor
Herkese merhaba arkadaşlar. Göz rahatsızlığı nedeni ile kurumuna( Emniyet) dilekçe ile başvurarak dilim bildirir rapor için hastaneye sevkimi istedim. Hastane tarafından D dilimi rapor verildi. Raporum 18 Ekim'de Sağlık Daireye gönderildi. Süreç ne kadar sürüyor. Ortalama kaç günde tarafıma sonuç hakkında tebliğ yapılıyor bilgisi olan arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim.

Tuncay başş
Aday Memur
06 Kasım 2023 11:28

30 40 gün arası sürer, net bilgi. Geçmiş olsun.


EsraMusti10
06 Kasım 2023 11:35
Teşekkürler cevabınız için. Sağlık daireden dönüş için sanırsam bu süre
Tuncay başş, 50 dk. önce

30 40 gün arası sürer, net bilgi. Geçmiş olsun.


Tuncay başş
Aday Memur
06 Kasım 2023 11:44

Aynen, 40 gün sonra tebliğ önünde olur. Hayırlı sı olsun.


EsraMusti10
06 Kasım 2023 11:45
teşekkürler bilgi verdiğiniz için. iyi günler dilerim...
Tuncay başş, 34 dk. önce

Aynen, 40 gün sonra tebliğ önünde olur. Hayırlı sı olsun.


Tuncay başş
Aday Memur
06 Kasım 2023 12:08

İyi günler.

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