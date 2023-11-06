Göz Hastalıkları D dilimi Rapor

Herkese merhaba arkadaşlar. Göz rahatsızlığı nedeni ile kurumuna( Emniyet) dilekçe ile başvurarak dilim bildirir rapor için hastaneye sevkimi istedim. Hastane tarafından D dilimi rapor verildi. Raporum 18 Ekim'de Sağlık Daireye gönderildi. Süreç ne kadar sürüyor. Ortalama kaç günde tarafıma sonuç hakkında tebliğ yapılıyor bilgisi olan arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim.

Herkese merhaba arkadaşlar. Göz rahatsızlığı nedeni ile kurumuna( Emniyet) dilekçe ile başvurarak dilim bildirir rapor için hastaneye sevkimi istedim. Hastane tarafından D dilimi rapor verildi. Raporum 18 Ekim'de Sağlık Daireye gönderildi. Süreç ne kadar sürüyor. Ortalama kaç günde tarafıma sonuç hakkında tebliğ yapılıyor bilgisi olan arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim.