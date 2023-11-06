Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Kasım 2023 11:25
Alan Değişikliği Takvimi Hayırlı Olsun.

2023 Alan Değişikliği Takvimi

Ön başvurunun alınması : 11-15 Aralık 2023

Tercihlerin alınması ve onay : 18-22 Aralık 2023

Atamalar : 25 Aralık 2023

Görevden ayrılma ve başlama : 22 Ocak - 2 Şubat 2024

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