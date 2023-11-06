KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Kasım 2023 13:38
Çevre Müh.- Ulaştırma Bakanlığı-Bursa 1. Yedek

Herkese merhaba,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 91 sözleşmeli personel alımında, Bursa ili çevre mühendisliği branşı için 1. yedeğe kalan arkadaş burada mıdır? Asil feragat etti ve ben de 2. yedeğim. Arkadaş, gidip gitmeyeceğini belirtebilir mi? Lütfen arkadaşım, konu benim için çok önemli.

İyi günler dilerim.


muhhhh
Aday Memur
06 Kasım 2023 14:25

Feragat ettiğini nasıl öğrendiniz acaba ulaştırma bakanlığını mı aradınız ?

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