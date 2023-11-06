Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


06 Kasım 2023 13:51
Yedek Adayların Güvenlik Soruşturmaları Asil Adaylarla beraber yapılıyormu ?

Başlıktada sorduğum soru itibariyle merak ettiğim yedek adayların güvenlik soruşturmaları Asil Adaylarla Beraber Yapılıyor mu?

2.sorum ise 35 kişilik Alımdan 2.Yedeğe sıra gelir mi ?

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