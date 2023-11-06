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Editörler : Lanet


06 Kasım 2023 14:37
Başka Aile Hekiminden Rapor Alma Hk.

Arkadaşlar merhaba. Artvine atamam yapıldı ancak aile hekimliğim Ankarada gözüküyor. Artvinde olan aile hekimine randevu alıp rapor yazdırabilir miyim ?

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Bulunduğu yerde tedavisi mümkün değildir raporu

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