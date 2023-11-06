Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Kasım 2023 14:54
Polislik sağlık kanununda işitme cihazından bahsedilmemesi

Merhabalar arkadaşlar bende polis olmak isteyen bir kardeşinizim.Her iki kulağımdada yaklaşık 60 db'lik(%50'lik kayba denk gelen)işitme kaybım var ve bildiğim kadarıyla polislik olmaya engel bir durum.Ben bu işitme kaybı nedeniyle kulak içi işitme cihazı kullanıyorum.Polislik sağlık yönetmenliğe baktığımda bu konuya değinilmemiş.Allaha şükür onun dışında bir engelim yok.İşitme cihazı kullanmam Polis,bekçi veya ikm memuru olma yolumda bir engel teşkil eder mi?Bilgi sahibi olanlar cevaplarsa çok sevinirim şimdiden teşekkürler

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