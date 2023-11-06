Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Kasım 2023 15:04
Meb de bakanlık müfettişligi

Meb gecen sene eğitim müfettişi alımı yaptı. Ancak benim merak ettiğim bakanlığa nasıl müfettiş alındığı. Bu konuda bilgisi olan var mı? Teşekkür ederim


Drjacob
Aday Memur
06 Kasım 2023 15:43

alımlar var sitesinden bir de sağlam torpil lazım.


didaof
Aday Memur
06 Kasım 2023 16:01

Müfettişler arasından alım yapılıyor

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