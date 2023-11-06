Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Kasım 2023 15:06
EŞ Durumu işten çıkma yardım

Herkese kolay gelsin eylül ayında istanbuldan kayseriye eş durumundan geldim asaletim tastik olmadığı için geçici olarak görevlendirme ile geldim eşim özel sektörde çalıştığı için çıkarılma durumu var görevlendirme sürem dolduğunda eşim çalışmıyor olursa yada sigorta süresi yetersiz olursa sorun olurmu deneyimli kişilere sordugumda asaletin tastik olduğu zaman kadron kayseriye verilir tekrar belge vs istenmiyor denildi ama emin olamadım yardımcı olurmusunuz ?

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