Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Kasım 2023 15:10
EKTYS tarihi belli oldu
ekys 18 Şubat pazar günü yapılacak. şimdiden hayırlı olsun. iyi çalışmalar.

fokyay
Memur
06 Kasım 2023 16:47

İdareciliğe eskisi gibi talep yok 66 atama puanıyla mekezi okullara gidildiğine göre düşün sen idareciliğin durumunu

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