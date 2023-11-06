Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Kasım 2023 15:48
İzmir hemşire pdc durumu

arkadaşlar merhaba eşim izmirde çalışıyor ben 5. bölgedeyim Pdc doluluk nedeniyle eş durumundan red yedim izmir pdc durumunu bilen var mı acaba


metin35203500
06 Kasım 2023 16:23

pdc yi bilemiyoru mama şu aralar gelirseniz şehir hastanesine verilme olasılığınız yüksek

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