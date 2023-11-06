KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


06 Kasım 2023 16:04
Acil bakaya

konuya hakim abilerim, askerlik tecilim bitti yoklamayı yaptırıp tecil hakkım oldugu için uzatmıstım tecili, bugun aradılar kasım celbine tabisin hemen askerlik subesine git dediler 4 güne teslim olmam gerekiyormuş, gitmesem kaçak duruma düşşem 31. dönem pomeme kadar olası kazanmamda sorun teskil eder mi sülüsüm geldiği için ?

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