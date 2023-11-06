Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


06 Kasım 2023 16:30
Arkadaşlar,sizce 2024 yılında mke a.ş mavi yaka (isçi) alımı yapar mı tahminen

2023 yılında 2 alım oldu biri sigorta şartından diyeri de sınav ilanını kaçırdığımdan olmadı sizce mke a.ş mavi yaka 2024 yılında alım yapar mı ?

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