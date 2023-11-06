Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Kasım 2023 16:33
KİTler de 3 yıl çalışma hakkında

Arkadaşlar merhabalar tmo da 2 yıldır çalışmaktayım. Bilindiği üzere ilgili khk gereği 3 yıl dolmadan aynı ünvanda başka bir kuruma geçemiyorum. şimdi yeni alım başlamadan ben kurumdan istifa etsem yine aynı şey mi olacak ben tamamıyla açıkta mı kalacak. Yoksa yeni tercih yaptığım yere başlayabilecek miyim?


Elixsir
Şef
06 Kasım 2023 18:21
bu konularda bilgi sahibi değilim ama bence istifa etsen bile 3. yılın sonunda tercih verebilirsin diye düşünüyorum

Produss
Daire Başkanı
07 Kasım 2023 08:31

2 yıl süre geçmesi lazım. 2 yıl çalıştın istifa ettin diyelim 1 yıl daha aynı ünvanla atanamazsın. ama farklı ünvana istediğin zaman atanabilirsin.

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