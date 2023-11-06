Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Kasım 2023 16:33
kitlerde 3 yıl çalışma hk
Arkadaşlar merhabalar tmo da 2 yıldır çalışmaktayım. Bilindiği üzere ilgili khk gereği 3 yıl dolmadan aynı ünvanda başka bir kuruma geçemiyorum. şimdi yeni alım başlamadan ben kurumdan istifa etsem yine aynı şey mi olacak ben tamamıyla açıkta mı kalacak. Yoksa yeni tercih yaptığım yere başlayabilecek miyim?

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