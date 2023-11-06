kitlerde 3 yıl çalışma hk

Arkadaşlar merhabalar tmo da 2 yıldır çalışmaktayım. Bilindiği üzere ilgili khk gereği 3 yıl dolmadan aynı ünvanda başka bir kuruma geçemiyorum. şimdi yeni alım başlamadan ben kurumdan istifa etsem yine aynı şey mi olacak ben tamamıyla açıkta mı kalacak. Yoksa yeni tercih yaptığım yere başlayabilecek miyim?

Arkadaşlar merhabalar tmo da 2 yıldır çalışmaktayım. Bilindiği üzere ilgili khk gereği 3 yıl dolmadan aynı ünvanda başka bir kuruma geçemiyorum. şimdi yeni alım başlamadan ben kurumdan istifa etsem yine aynı şey mi olacak ben tamamıyla açıkta mı kalacak. Yoksa yeni tercih yaptığım yere başlayabilecek miyim?