Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Kasım 2023 16:56
kamuda elektrikçi

ben ilk defa olarak elektrikçi olarak atanacağım bazı süphelerim var

işi yapamama korkusu ama yıldız-üçgen priz lamba projektör kablo çekerim pano yaparım

sizce bu işi yapabilirmiyim?

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