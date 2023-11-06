Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


06 Kasım 2023 17:52
Lütfen Bakın Göreve itiraz

1 mühendislik 1 adet de işletme diploması olan personel işletmeden atandığı halde mühendislik görevi yapması istenirse buna itiraz nasıl yapılır lütfen önerisi olan paylaşsın


hsnd
Başbakan Müsteşarı
06 Kasım 2023 18:34
DMK'nın 45 Maddesinde hiçbir memur sınıfının dışında ve derecesinin altında çalıştırılamaz yazar. Kesünlik belirtir. Mğhendis olarak atanmadıysanız bu görevi yapmak zorunda değilsiniz. itirazınızı da kurumun ve amirlerinizin tutumunu siz biliyorsunuz ona göre yapacaksınız. Öncelikle sözlü ilerlemeye çalışmanızı tavsiye ederim. Sonuç alamazsanız ve görevi yapmanız istenmeye devam edilirse yazılı vermelerini talep edebilirsiniz. Bu durumda görevi yapmak zorundasınız ancak idare mahkemesine başvuru yapabilirsiniz. Kısaca görevi yapmak zorunda değilsiniz ancak nasıl itiraz etmeniz gerektiği biraz sizin bileceğiniz iş.
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