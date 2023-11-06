Lütfen Bakın Göreve itiraz

DMK'nın 45 Maddesinde hiçbir memur sınıfının dışında ve derecesinin altında çalıştırılamaz yazar. Kesünlik belirtir. Mğhendis olarak atanmadıysanız bu görevi yapmak zorunda değilsiniz. itirazınızı da kurumun ve amirlerinizin tutumunu siz biliyorsunuz ona göre yapacaksınız. Öncelikle sözlü ilerlemeye çalışmanızı tavsiye ederim. Sonuç alamazsanız ve görevi yapmanız istenmeye devam edilirse yazılı vermelerini talep edebilirsiniz. Bu durumda görevi yapmak zorundasınız ancak idare mahkemesine başvuru yapabilirsiniz. Kısaca görevi yapmak zorunda değilsiniz ancak nasıl itiraz etmeniz gerektiği biraz sizin bileceğiniz iş.

DMK'nın 45 Maddesinde hiçbir memur sınıfının dışında ve derecesinin altında çalıştırılamaz yazar. Kesünlik belirtir. Mğhendis olarak atanmadıysanız bu görevi yapmak zorunda değilsiniz. itirazınızı da kurumun ve amirlerinizin tutumunu siz biliyorsunuz ona göre yapacaksınız. Öncelikle sözlü ilerlemeye çalışmanızı tavsiye ederim. Sonuç alamazsanız ve görevi yapmanız istenmeye devam edilirse yazılı vermelerini talep edebilirsiniz. Bu durumda görevi yapmak zorundasınız ancak idare mahkemesine başvuru yapabilirsiniz. Kısaca görevi yapmak zorunda değilsiniz ancak nasıl itiraz etmeniz gerektiği biraz sizin bileceğiniz iş.