KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Kasım 2023 18:30
4. Merkezi atama var mı?

2024 KPSS tarihi 14 Temmuz olarak açıklandı acaba buna göre 4. Merkezi atama da olur mu? Bilgisi olan var mı

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)1500 Kişilik Ticaret Bakanlığı Alımı Şimdiden İİBF Hayırlı OlsunTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Gsb yedekMühendis alımı yapması beklenen kurumlar3. Merkezi alımDsi arazi ucretini muhendislere aylik mi veriyor veya ne zamanlar yatiriyor bilgisi olan varmi.Çevre Müh.- Ulaştırma Bakanlığı-Bursa 1. YedekKamuda İşçi İken 4B Sözleşmeli Olarak Atananın Kıdem Tazminatı DurumuTPAO mülakat

Sözlük

meveddet 1 ağaç bamyası 1 güman 1 earthcam tv 1 tetkik 1 adolf hitler zeki miydi 32 Sonunu düşünmemek 2 ağzıyla sırtını kaşımak 1 pusula 1 Günaydın 1

Son Haberler

'Sevgilime yazdın' dedi, metruk binada darp ettiBakan Tunç açıkladı: Hukuk mesleklerine giriş sınavı geliyorAğrı'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıİzmir'de yıkımı yapılan lise yan yattı, 3 apartman boşaltıldıBM: Gazze'de ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürüldü

Editörün Seçimi

2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi Andorid mi IOS muEkim 3.43 açıklandı. Şimdiye kadar kesinleşen ne kadar